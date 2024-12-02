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Isparta'da Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'da Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Kumdanlı köyünde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, elektrik arızası nedeniyle çıkmış ve iki evi kullanılamaz hale getirmiştir. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kumdanlı köyünde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, iki evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, 06.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Kumdanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri Develi'ye ait müstakil evde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki Keziban Develi'ye ait eve de sıçradı. Ev sahiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Uzun süren müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Nuri Develi'nin evi tamamen yanarak kül oldu. Keziban Develi'nin evinde ise çatısı ve bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının elektrik arızasından kaynaklandığını belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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