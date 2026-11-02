Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 2 bin 219 kağıt ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 2 bin 219 kağıt ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da son bir haftada yapılan 17 ayrı yakalamada 2 bin 219 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 219 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftada il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından gerçekleştirilen 17 ayrı yakalamada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonlarda 2 bin 219 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 40,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5,46 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile 795 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", 7 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Herkes Fenerbahçe sorusuna verdiği cevaba kilitlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular

Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Rubio'dan, Pakistan ile Afganistan arasındaki terör sorununa dair rol üstlenebilecekleri mesajı

ABD'den iki ülke arasındaki çatışmalara müdahil olma sinyali