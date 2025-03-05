Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker 'Oy veririm' diyemedi

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Hala "oy veririm" diyemiyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 500 Kullanımlık Kağıt Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 500 Kullanımlık Kağıt Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Gönen ilçesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gönen ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen istihbari çalışmalarda, 3 Mart 2025 tarihinde Isparta iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Gönen ilçesinde gerçekleştirilen kontrolde E.İ.E. ve H.P. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızılcık Şerbeti'nde bir dönem sona erdi
img

Süper Lig'de ayrılık resmen gerçekleşti
img

Trump Bitcoin'i resmi rezerv ilan ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Ece Gürel'in görüldüğü son anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Mimar Ece Gürel'in görüldüğü son noktalar
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.