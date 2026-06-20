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Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı

Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5'i ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı

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