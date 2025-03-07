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Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 3 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 3 Sürücüye Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 1 saat süren kapsamlı bir Trafik ve Asayiş uygulamasında 87 şahıs ve 57 aracı denetledi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 saat süren Trafik ve Asayiş uygulamasında 87 şahıs ve 57 aracı denetledi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 2 noktada 12 ekip ve 24 personel görev aldı. Denetimler kapsamında 87 şahıs ve 57 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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