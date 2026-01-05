Isparta'da çarpışan otomobillerin sürücüleri hafif yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fazlı Aslan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 101. Çevre Yolu üzerinde seyreden H.Ç. idaresindeki 32 SK 523 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta M.T. yönetimindeki 32 FB 275 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı sürücülere olay yerinde müdahale edildi. Araçlarda maddi hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA