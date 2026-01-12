Haberler

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi 101. Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman A.Ö. yönetimindeki 32 AEM 490 plakalı Tofaş marka otomobil ile Selçuk Ç.'nin kullandığı 32 AGE 826 plakalı Opel marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazada sürücüler Osman A.Ö. ve Selçuk Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Bayram S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

