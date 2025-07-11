Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin ve ailesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Eğirdir ilçesi Sorkuncak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çetin (55) idaresindeki 01 ATG 940 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ali Y. yönetimindeki 32 AE 444 plakalı Skoda marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Volkswagen aracın sürücüsü Mehmet Çetin ile aynı araçta bulunan Songül Ç. (55) ve Ayça Ç., Skoda sürücüsü Ali Y. ile aynı araçta bulunan Neşe K. (36), Mevlüt K. (35), Ömer K. (11), Ramazan K. (7), Muhammer K. (14) ve Raziye Kura (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede ağır yaralanan Raziye Kura'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlardan birinde CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin ve ailesinin bulunduğu ve kazada yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA