Isparta'da Tır Çarpan 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tırın çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (31) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken yola çıktığı iddia edilen C.E.T. (15) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan C.E.T., ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ağır yaralı C.E.T. ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ISPARTA