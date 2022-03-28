Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

ISPARTA (İHA) - Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda bir ikamet ve otomobilde arama yapıldı. Arama sonucu 648 gram tırnak altın olarak tabir edilen ve bu şekilde pazarlanmaya çalışılan tarihi eser niteliğinde obje ve 8 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Eşyalara polis tarafından el konulurken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve haklarında 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" çerçevesinde adli işlem yapıldığı bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title