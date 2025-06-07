Isparta'da Sulama Havuzuna Düşen Genç Ağır Yaralı

Isparta'da Sulama Havuzuna Düşen Genç Ağır Yaralı
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Isparta'nın Uluborlu ilçesinde seralara ait sulama havuzuna düşen 17 yaşındaki Ahmet A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde seralara ait sulama havuzuna düşen 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Olay, saat 10.13 sıralarında Isparta'nın Uluborlu ilçesi Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ahmet A., seralarda sulama amacıyla kullanılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla sulama havuzundan çıkarılan genç, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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