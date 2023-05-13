Isparta'da sobadan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
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Isparta'da evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Isparta'da evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Sülübey Mahallesi 3504 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuncay Kılınç (45), akşam saatlerinde sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Bir süre kendisinden haber alınamaması üzerine eve gelen yakınları Kılınç'ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tuncay Kılınç'ın öldüğünü belirledi. Kılınç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzeri Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa