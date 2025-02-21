Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'ya ilk muhalefet babasından
Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz

Galatasaray paylaşımlarını sildi, Mourinho'nun sözleri gündem oldu
Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

Kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

Isparta'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Isparta'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta - Konya Karayolu Dedeçam Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. Ü. idaresindeki 32 LV 558 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ahmet A. Ü. ambulansla Şarkikarağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi
img

İşte takımlarımızın Avrupa'dan kazandığı gelir
img

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.