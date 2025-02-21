Isparta'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta - Konya Karayolu Dedeçam Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. Ü. idaresindeki 32 LV 558 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Ahmet A. Ü. ambulansla Şarkikarağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA