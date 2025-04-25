Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

Türkiye, Memişoğlu'nun aile ve çocuklarla ilgili sözlerini konuşuyor
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Isparta'da Otobüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da Otobüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde soruşturma başlatıldı.

Isparta'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E. idaresindeki 60 ER 814 plakalı, Erova Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Uğur Saltı yönetimindeki 07 DD 409 plakalı Hyundai marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın sürücüsü Uğur Saltı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan N.S. ve L.S. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.