Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve hemen ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Pazaraşağı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Süleyman Akgün Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 32 ADV 180 plakalı motosiklet, K.İ. yönetimindeki 32 ABS 360 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumun ağır olan yaralı, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan otomobil ile motosiklet çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
