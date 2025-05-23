Isparta'da Motosiklet Kazası: 56 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Motosiklet Kazası: 56 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Isparta-Konya karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mevlüt Erdal yaşamını yitirdi. Kaza, Gelendost ilçesi Çınar soğuk hava deposu önünde meydana geldi.

Isparta-Konya karayolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 56 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, geçtiğimiz gün Gelendost ilçesi Isparta-Konya karayolu üzerindeki Çınar soğuk hava deposu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhuttin G. (33) yönetimindeki 06 DZD 232 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mevlüt Erdal'ın (56) kullandığı 32 KC 639 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mevlüt Erdal yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Mevlüt Erdal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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