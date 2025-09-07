Haberler

Isparta'da Modifiye Araçlara Yönelik Denetim: 125 Kişi Kontrol Edildi

Isparta'da Modifiye Araçlara Yönelik Denetim: 125 Kişi Kontrol Edildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, modifiye ve abartı egzozlu araçlara yönelik düzenlediği denetimlerde 125 kişiyi ve 96 aracı kontrol etti. Kusurlu araçlara idari işlemler uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 farklı noktada düzenlenen modifiye ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetimlerde 125 kişiyi ve 96 aracı kontrol etti. Kusurlu araçlara gerekli idari işlemler uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün modifiye ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulama yapıldı. Saat 21.00 ile 24.00 arasında gerçekleştirilen denetimler, 10 ayrı noktada 41 ekip ve 67 personelin katılımıyla icra edildi. Denetimlerde toplam 125 şahıs ve 96 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan araçlara yönelik gerekli idari işlemler uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
