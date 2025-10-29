Haberler

Isparta'da Kontrolden Çıkan Ticari Araç 4 Araca Çarptı

Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir ticari araç kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem C.E. idaresindeki 35 CRS 116 plakalı ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki A.K.'ye ait 42 U 5132 plakalı otomobile, S.B.T.'ye ait 34 FNF 91 plakalı Toyota Corolla marka otomobile, S.Ç.'ye ait 32 ADP 045 plakalı otomobile ve F.K.'ya ait 32 ACE 759 plakalı otomobil olmak üzere 4 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 42 U 5132 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
