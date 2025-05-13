Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kanala Uçtu, İki Yaralı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kanala Uçtu, İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Gökçay Mesireliği yakınlarında kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Isparta'da kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçay Mesireliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude G. idaresindeki 07 EZS 98 plakalı Stellantis marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki taşkın koruma kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sude G. ile araçtaki 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.