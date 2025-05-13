Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kanala Uçtu, İki Yaralı
Isparta'da Gökçay Mesireliği yakınlarında kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Isparta'da kontrolden çıkarak kanala uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçay Mesireliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude G. idaresindeki 07 EZS 98 plakalı Stellantis marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki taşkın koruma kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sude G. ile araçtaki 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa