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Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırıma Çarptı: 2 Yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Isparta'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Yalvaç ilçesi Görgübayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. (27) idaresindeki 32 ADE 728 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazada sürücü Hüseyin Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Alihan Y. (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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