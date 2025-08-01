Isparta'da Kaybolan Çoban Bulundu

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bir kulübede bitkin halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde yaşayan çoban Mehmet Aydın, gece saatlerinde kayboldu. Saat 23.30 sıralarında ailesi tarafından kendisinden haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Mehmet Aydın, sabaha karşı bir kulübe içinde bitkin halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiği bildirildi. - ISPARTA