Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Isparta'da Kafa Kafaya Trafik Kazası: 3 Yaralı

Isparta'da Kafa Kafaya Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Şarkikaraağaç Karayolu, Özbayat köy yol ayrımı Çadır Ağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. (53) idaresindeki 06 DA 146 plakalı Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelen T.K. yönetimindeki 42 ASP 547 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan M.Ç., T.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç. (48) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.