Isparta'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Isparta'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Isparta'nın Gönen ilçesinde yapılan operasyonda, izinsiz kazı yapan 3 kişi, 14 metre derinliğinde bir tünel kazarak suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde kaçak 14 metre derinliğinde tünel kazan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Gönen ilçesi Gölbaşı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde, şahısların yaklaşık 14 metre derinliğinde ve 3x1,2 metre genişliğinde bir çukur açtıkları tespit edildi. Kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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