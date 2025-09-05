Isparta'da İş Kazası: 51 Yaşındaki İşçi Beton Mikserine Düşerek Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki işçi, beton mikserine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, çalışma esnasında beton mikserine düştü. Makinanın içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Aydınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA