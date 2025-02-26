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Isparta'da İçecek Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Isparta'da İçecek Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu içecek yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan içecek yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 AZ 660 plakalı içecek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, dorsede bulunan içecekler yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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