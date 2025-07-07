Isparta'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Bin 500 Kişi Sorgulandı

Isparta'da Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Bin 500 Kişi Sorgulandı
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Isparta genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında 5 bin 500'den fazla kişi sorgulandı, bin 700'den fazla araç kontrol edildi ve 43 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı ceza uygulandı.

Isparta genelinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında 5 bin 500'ü aşkın kişi sorgulandı, bin 700'den fazla araç kontrol edildi. Denetimlerde çok sayıda metruk bina da incelenirken 43 sürücüye çeşitlik trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün il merkezi ve ilçelerde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde 3 ayrı zaman diliminde yapılan uygulamalarda 108 ekip, 468 personel görev aldı. Uygulama dahilinde 5 bin 542 şahıs sorgulandı, bin 782 araç kontrol edildi, 43 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari yaptırım uygulandı, 57 metruk bina kontrol edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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