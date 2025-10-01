Isparta'da Huzur Uygulaması: 167 Kişi Sorgulandı, 75 Araç Denetlendi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde huzur uygulamasında 167 şahıs sorgulandı, 75 araç denetlendi, çok sayıda araca ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalvaç ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve trafik ekiplerinin katılımıyla ilçe merkezinde "Asayiş Huzur Güven Uygulaması", "Narkotik Saha Denetimi" ve "Trafik Uygulamaları" kapsamında yapılan kontrollerde 167 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 75 araç denetlendi, 19 araca toplam 45 bin 797 TL idari para cezası uygulandı, 7 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 2,51 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı. Ayrıca uygulamada durdurulan bir araçta 52 adet narkotik hap ele geçirildi. Sürücü hakkında TCK 191. madde kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA