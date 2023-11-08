Isparta'da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Isparta'da Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 01-06 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 3 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı. Ayrıca zincir markete bağlı 3 farklı şubede gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüphelilerinden N.Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

60 bin TL değerinde çalıntı bir motosiklet ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çektirildi. - ISPARTA