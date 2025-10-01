Haberler

Isparta'da Güvenlik Kontrolleri Artırıldı

Isparta'da Güvenlik Kontrolleri Artırıldı
Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde okul önleri, kafeler ve parklar gibi yoğun alanlarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde internet kafeler, oyun salonları ve sosyal alanlar da kapsandı.

Isparta'da il merkezi ve ilçelerde okul önleri, kafeler, parklar gibi vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda güvenlik kontrolleri yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il merkezi ve Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Sütçüler ilçelerinde yoğun nüfusun bulunduğu bölgelerde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle okul önleri ve çevresi, internet kafeler ve oyun salonları, metruk binalar, parklar, bahçeler ve sosyal alanlar, marketler, büfeler, tekel bayileri, kafeler, öğrenci servis araçlarında yapıldı.

