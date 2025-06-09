Isparta'da Genel Asayiş ve Trafik Denetimleri: 45 Bin Kişi Sorgulandı

Isparta'da Genel Asayiş ve Trafik Denetimleri: 45 Bin Kişi Sorgulandı
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Isparta ilinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 45 bin 599 kişi sorgulanırken, aranan 19 şahıs yakalandı ve 3 bin 13 sürücüye ceza kesildi.

Isparta il genelinde son 1 haftada polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 45 binin üzerinde kişi sorgulandı, 19 aranan şahıs yakalandı, 3 binden fazla sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Haziran 2025 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde yapılan genel asayiş ve trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, son 7 günlük süreçte kent genelinde 45 bin 599 şahıs sorgulandı, bu kişilerden 19'unun arandığı tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Ekipler tarafından 26 bin 920 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 3 bin 13 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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