Isparta'da Genel Asayiş ve Trafik Denetimleri: 45 Bin Kişi Sorgulandı
Isparta ilinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 45 bin 599 kişi sorgulanırken, aranan 19 şahıs yakalandı ve 3 bin 13 sürücüye ceza kesildi.
Isparta il genelinde son 1 haftada polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 45 binin üzerinde kişi sorgulandı, 19 aranan şahıs yakalandı, 3 binden fazla sürücüye ceza kesildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Haziran 2025 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde yapılan genel asayiş ve trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, son 7 günlük süreçte kent genelinde 45 bin 599 şahıs sorgulandı, bu kişilerden 19'unun arandığı tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi. Ekipler tarafından 26 bin 920 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 3 bin 13 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa