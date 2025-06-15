Isparta'da Gece Denetimi: Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

Isparta'da Gece Denetimi: Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
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Isparta'da yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 141 şahıs ve 64 araç kontrol edildi, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Isparta'da gece saatlerinde yapılan trafik ve asayiş uygulamasında çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi. Denetimlerde 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 1 kişiye idari işlem uygulandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece 23.00 – 24.00 saatleri arasında kent genelinde eş zamanlı olarak trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 141 şahıs ile 64 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulama kapsamında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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