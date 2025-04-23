Isparta'da Drone Destekli Trafik Denetimi: 7 Araca Ceza Uygulandı

Isparta'da gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali ve kask takmama gerekçeleriyle 7 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Nisan 2025 Salı günü saat 14.30 ile 16.00 arasında 142. Cadde ile 3951 Sokak Kavşağı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yüksekten yapılan gözlemle trafik ihlallerini anlık olarak tespit eden ekipler, kırmızı ışık ve motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlere ağırlık verdi. Denetimlerde 4 araca kırmızı ışık ihlali, 3 araca ise motosiklet kullanırken kask takmama nedeniyle idari para cezası uygulandı. - ISPARTA