Isparta'da Dairede Yangın: Olayda Yaralanan Yok

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir dairede meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken dairenin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Demirliye ait dairede henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken dairenin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA