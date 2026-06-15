Haberler

Isparta'da bir haftada 28 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da bir haftada 28 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamalarında 32 bin 744 kişi sorgulandı, 28 aranan şahıs yakalandı ve 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 32 bin 744 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Denetimlerde 18 bin 389 araç kontrol edilirken 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, polis sorumluluk bölgesinde 7-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda 32 bin 744 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı. Denetimler kapsamında 18 bin 389 araç kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda ayrıca 5 ruhsatsız silah ele geçirilirken, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

Ülkeyi sarsan skandal! Görüntülerin ardından düğmeye basıldı
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde

Masadaki 14 kritik madde ortaya çıktı
Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi

Koltuğunu kaybeden Özel'in beklediği anket sonuçları geldi