Isparta'da Bahçe Evi Yangını, Kullanılamaz Hale Geldi

Isparta'da Bahçe Evi Yangını, Kullanılamaz Hale Geldi
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir bahçe evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir bahçe evi yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Kasabası'ndaki Ramazan Bekçi'ye ait olan bahçe evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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