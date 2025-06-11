Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 236 Şahıs ve 106 Araç Sorgulandı

Isparta'da Asayiş ve Trafik Denetimi: 236 Şahıs ve 106 Araç Sorgulandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği uygulamada 236 şahıs ve 106 aracın sorgulandığını, kusurlu sürücülere idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 236 şahıs ve 106 araç sorgulandı, kusurlu sürücülere idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimi gün akşam saat 21.00-22.00 arasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında toplam 236 şahıs ve 106 araç sorgulanırken, kusurlu bulunan araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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