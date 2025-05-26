Isparta'da Aranma Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde, hakkında birden fazla suçtan aranması bulunan bir şahıs yakalandı. Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan kontrollerde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Güveni Kötüye Kullanma", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahsın, aynı zamanda "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs, ekiplerce yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA