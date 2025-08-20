Isparta'da Aranan Şahıs 9 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Isparta'da Aranan Şahıs 9 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar sonucunda Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Basit yaralama, Silahla tehdit, Hükümlü veya tutuklunun kaçması, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan bir şahıs yakalandı. Hakkında toplam 9 yıl 10 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

