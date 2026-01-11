Haberler

Ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Modern Evler Mahallesi'nde otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada, sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Modern Evler Mahallesi 3113 Sokak'ta meydana gelen kazada, İbrahim Ç. idaresindeki 32 AL 419 plakalı otomobil ile Mehmet Ö.'nün kullandığı 32 ACL 195 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İbrahim Ç. ve yanında bulunan Havva U. araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü ve yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı