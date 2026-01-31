Haberler

Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Güncelleme:
Isparta'da Batıkent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir aracın ani fren yapması sonucu arkasındaki 7 otomobil çarpıştı. Yaralanan olmaması sevindirirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Isparta'da cadde üzerinde otomobilin ani fren yapması sonucu arkasında seyir halinde bulunan 7 otomobil birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde bulunan Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nin alt kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki kavşakta en öndeki aracın ani fren yapmasıyla birlikte arkasında bulunan araçlar birbirine arkadan çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlarla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
