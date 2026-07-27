Isparta'da 26 bin kişi sorgulandı, 35 aranan yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 26 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 26 bin 83 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Denetimler kapsamında 13 bin 259 araç kontrol edilirken, gerçekleştirilen uygulamalarda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı