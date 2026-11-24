Isparta'da 1858 kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında bin 858 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 25 uyuşturucu hap, 24,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kullanmak suçundan 31, ticaretten 6 şüpheliye adli işlem yapıldı; 5'i tutuklandı, 1'ine adli kontrol uygulandı.
Isparta'da düzenlenen operasyonda bin 858 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftada il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 858 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 25 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ile 24,77 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 31 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 6 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.