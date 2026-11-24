Isparta'da düzenlenen operasyonda bin 858 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftada il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 858 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 25 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ile 24,77 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 31 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", 6 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı