Dev kayalar yola düştü, ulaşım durma noktasına geldi
Isparta-Antalya kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle dev kayalar yola düştü ve yol tamamen kapandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştı. Yol, kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı.

Isparta-Antalya kara yolunda, heyelan nedeniyle dev kayalar yola düşerken yol tamamen kapandı. Yolda kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yolu açmaya çalıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı. Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi. - BURDUR

