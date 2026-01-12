İspanyol polisi, açık denizde 10 tonluk rekor kokain ele geçirdi

İspanyol polisi, Brezilya'dan Avrupa'ya seyreden bir gemiye operayson düzenlendiğini açıklayan polis, tuz sevkiyatının içine gizlenmiş yaklaşık 10 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

İspanya uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini ekledi. İspanyol polisi, açık denizde şimdiye kadarki en büyük kokaini ele geçirdi. Brezilya'dan Avrupa'ya seyreden bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıklayan polis, tuz sevkiyatının içine gizlenmiş yaklaşık 10 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Polis, gemiye yapılan baskında tuz altındaki kokaini çıkardı. Gemide bulunan 13 kişinin tutuklanırken yakıtı biten geminin Kanarya Adaları'nın Santa Cruz de Tenerife limanına sahil güvenlik tarafından çekildiği belirtildi. Polis, gemiye yapılan operasyonda ayrıca 294 balya uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirdi.

Operasyona ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, Brezilya Federal Polisi, İngiltere Ulusal Suç Ajansı ve Fransa ve Portekiz yetkilileri de katıldı. - MADRİD