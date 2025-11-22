İspanyol Piskopos Rafael Zornoza İstifa Etti

Vatikan tarafından cinsel istismar suçlaması doğrultusunda soruşturulan ilk Katolik İspanyol Piskopos Rafael Zornoza, hakkındaki suçlamaların ardından istifa etti.

İspanya'nın güneyindeki Cadiz ve Ceuta Piskoposluk Bölgesi'ndeki yüzden fazla kilisenin idaresinden sorumlu olan Piskopos Rafael Zornoza, 1990'lı yıllarda bir erkek çocuğunu istismar ettiğine yönelik suçlamaların ardından görevinden istifa etti. Vatikan tarafından cinsel istismar iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ilk Katolik İspanyol piskopos Zornoza'ya ilişkin yayımlanan açıklamada, Papa 14. Leo'nun Zornoza'nın istifasını kabul ettiği belirtildi. Kısa açıklamada istismar suçlamalarına değinilmedi. Cadiz ve Ceuta Piskoposu olarak 2011 yılından bu yana görev yapan 76 yaşındaki Rafael Zornoza ise aleyhindeki suçlamaları reddediyor.

Rahiplere ilişkin istismar vakalarının oldukça yaygın olduğu İspanya'da bir piskoposun istismar iddialarıyla soruşturma altına alınması ve vakanın kamuoyuna açık bir şekilde ele alınmasının İspanya Kilisesi açısından bir ilk olduğu düşünülüyor.

İspanya'da binlerce mağdur olduğu ortaya çıkmıştı

İspanya Parlamentosu, 2022'de İspanyol Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının aydınlatılması amacıyla bağımsız bir komisyon kurulması yönündeki kararı ezici bir çoğunlukla kabul etmişti. Komisyon, ülkede 8 binden fazla vatandaşla yapılan ankette katılımcıların yüzde 0,6'sının çocukken cinsel istismara uğradığını söylediğini tespit etmiş, bu oranın İspanya'nın yaklaşık 39 milyonluk yetişkin nüfusu üzerinden hesaplandığında yaklaşık 200 bin kişiye denk geldiği duyurulmuştu.

Diğer yandan İspanyol Kilisesi'nin kendi inisiyatifi ile yapılan ve 2023'te sonuçları paylaşılan bir soruşturmada ise çocukken istismara uğrayan 2 bin 56 kişiye ulaşıldığı açıklanmıştı. Yaklaşık 1,4 milyar kişinin mensup olduğu Katolik Kilisesi, on yıllardır cinsel istismar ve bu olayların örtbas edilmesine ilişkin skandallarla gündeme geliyor. - MADRİD