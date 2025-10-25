Haberler

İspanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.700 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol güvenlik güçleri, Cadiz açıklarında yürüttükleri operasyonda 1.700 kilogram esrar ele geçirdi ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, şüpheli bir sürat teknesinin tespitiyle başladı.

İspanya'da güvenlik güçlerinin denizden ve havadan yürüttüğü ortak operasyonda, bin 700 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İspanya'da güvenlik güçleri, Cadiz limanı açıklarında yüksek miktarda esrar taşıyan sürat teknesine film sahnelerini aratmayan operasyon düzenledi. Operasyon, Kapsamlı Dış Gözetim Sistemi (SIVE) kapsamında faaliyet gösteren İspanyol Sivil Muhafız görevlilerinin şüpheli bir şekilde kıyıya doğru ilerleyen bir tekneyi tespit etmesiyle gerçekleşti. Uyuşturucu sevkiyatı ihtimaline karşı iki devriye botu ve bir Sivil Muhafız helikopterini alarma geçirildi. Helikopter tarafından tespit edilen geminin çuval bezi balyaları ve yakıt bidonları taşıdığı teyit edildi. Yetkililer, Sivil Muhafız botlarının tekneyi durdurmak için yaptığı ilk manevraların ardından, güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmaya çalışan boş halde seyreden iki sürat teknesinin tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu olayın, güvenlik güçlerinin müdahalesine engel olmadığı belirtildi. Havadan ve denizden yürütülen operasyon sayesinde, 14 metre uzunluğundaki teknenin durdurulduğu ve teknede bin 700 kilogram esrar ele geçirildiği aktarıldı. Olayda teknedeki 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

114 yakıt bidonuna el konuldu

Öte yandan SIVE görevlileri, söz konusu müdahaleden birkaç saat sonra Cadiz'in Rota bölgesindeki Aguadulce Plajı yakınlarında birkaç kişinin yakıt bidonlarını istiflediğinin fark edildiğini açıkladı. Durumun devriyedeki ekiplere bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yakıt ikmalini engelleyerek bölgede bulunan terk edilmiş bir şişme botta yüklü 10 bidonun yanı sıra toplam 114 yakıt bidonuna el koydu. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı

Maçın sonunda köpürdü: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu

Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.