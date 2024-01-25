Üye Girişi
Haberler

İspanya'da lüks evleri soyan çete çökertildi

Güncelleme:
Abone Ol

İspanyol polisi, Malaga kentinde lüks evleri soydukları iddia edilen Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çeteyi çökertti. 6 kişi gözaltına alınırken, mücevher, saat, nakit para ve silah ele geçirildi.

İspanya'da lüks evleri soyan Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çete, polisin çalışmaları ile çökertildi.

İspanyol polisi, ülkenin güneyindeki Malaga kentinde lüks evleri soydukları iddia edilen Doğu Avrupa kökenli eski askerlerden oluşan çeteyi çökertti. Dün yapılan baskında, Arnavutluk'tan geldiği ifade edilen elebaşının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, mücevher, saat, nakit para ve silah ele geçirildi.

Çoğu Marbella kentinde olmak üzere lüks evler ve iş yerlerinden 71 hırsızlık olayına karıştığı ifade edilen çetenin soygun ve hırsızlık konusunda oldukça "yetenekli" olduğunu söyleyen polis, "Askeri teknik konusundaki bilgileriyle yaya ya da araçları ile hareket ederken sıkı kişisel güvenlik ve gözetlemeye karşı önlemleri kullandılar" ifadelerini kullandı.

Elebaşının tüm hırsızlık olaylarına katıldığı ve silah taşıdığı aktarılırken, polis elebaşının gözetleme konusunda "uzman" olduğunu dile getiren polis, ayrıca çetenin yerel bir iş adamının yardımı ile yakalandıklarını söyledi. Gözaltına alınan 5 kişinin milliyeti açıklanmazken, çetenin Malaga kenti ile Estepona ve Torremolinos kasabalarındaki evleri hedef aldığı aktarıldı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İspanya Malaga 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title