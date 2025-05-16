İsmail Saymaz'ın 'Ev Hapsi' Kaldırıldı

İsmail Saymaz'ın 'Ev Hapsi' Kaldırıldı
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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında verilen 'ev hapsi' tedbiri, yürütülen Gezi Parkı soruşturması kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Saymaz şimdi yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü ile adli kontrol altında.

İsmail Saymaz hakkında verilen "ev hapsi" kaldırıldı

İSTANBUL - Gazeteci İsmail Saymaz hakkında, Gezi Parkı soruşturması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe verilen 'ev hapsi' kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından Saymaz'a adli kontrol uygulanarak 'ev hapsi' verilmişti.

Saymaz'ın "ev hapsi" kaldırıldı

Yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve yurt dışı çıkış yasağı ile haftada bir gün imza vermesi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Saymaz hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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