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İsmail Saymaz Gezi Parkı Soruşturması Kapsamında Adliyeye Sevk Edildi

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Gezi Parkı olaylarında sosyal medyadan yanlış bilgilerle halkı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi. Soruşturma, Saymaz'ın Gezi olayları sanıklarıyla olan irtibatını ve eylemlerdeki rolünü inceliyor.

İsmail Saymaz Gezi Parkı soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın websitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlenmişti.

Adliyeye sevk edildi

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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