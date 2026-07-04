Samsun'da ıslak zeminde düşen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ıslak ve kaygan zeminde yürürken düşen genç kadın yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde ıslak ve kaygan zeminde yürürken dengesini kaybederek yere düşen genç kadın yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen genç kadın kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı